Afyonkarahisar'da FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ Hükümlüsü Operasyonla Yakalandı

Afyonkarahisar'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 2019 yılında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan E.T.'yi tespit etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri başarılı operasyon ile hükümlüyü kent merkezinde yakaladı. Söz konusu şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.