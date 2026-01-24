Afyonkarahisar'da Gıda Denetimi: Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 20’ye Yakın İşletmeyi Denetledi

Denetimler ve Kapsam

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kentteki gıda üretim ve satış yapan işletelerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen denetimler kapsamında, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması hedeflendi. Denetimler; satış noktalarının etiket bilgileri, son tüketim tarihleri, muhafaza koşulları ve işletmelerin hijyen durumuna odaklandı.

Kuruma yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İl müdürlüğümüz gıda kontrol görevlileri tarafından tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla il genelinde gıda satış noktalarına yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. Yürütülen resmi kontroller çerçevesinde 20’ye yakın market, bakkal, büfe ve benzeri işletmelerde satışa sunulan gıdaların etiket bilgileri, son tüketim tarihleri, uygun muhafaza şartları ile işletmelerin genel hijyen durumu titizlikle kontrol edildi ifadelerine yer verildi."

Öne Çıkan Noktalar

Denetimlerde özellikle etiket bilgileri, son tüketim tarihleri, uygun muhafaza şartları ve genel hijyen durumu titizlikle incelendi. Yaklaşık 20’ye yakın market, bakkal ve büfe denetim kapsamına alındı.

İl müdürlüğü, denetimlerin devam edeceğini ve tüketici sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürülmesini hedeflediğini belirtti.

