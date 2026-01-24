Kuzuyayla Kızak Pisti’ne Kapalı Yürüyen Bant — Saatte Bin Kişi Kapasite

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kuzuyayla Kızak Pisti’ne saatte bin kişi taşıyacak kapalı yürüyen bant sistemi kuruyor; sistem kış sezonunda hizmete girecek.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 14:47
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 14:47
Kartepe ilçesindeki Kuzuyayla Kızak Pisti yanına inşa edilen kapalı yürüyen bant sistemi, kış sezonunda hizmete girmeye hazırlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile ziyaretçilerin piste erişimi daha konforlu ve güvenli hale getirilecek.

Projenin teknik özellikleri

Proje kapsamında yürüyen bandın uzunluğu 96 metre, genişliği ise 2,5 metre olarak tasarlandı. Alan zemini %12 eğim olacak şekilde kazıldı ve yürüyüş bandı altı zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Ayrıca istasyon temel betonlarının dökümü 3,50 metre 2,50 metre ile 4,00 metre 2,90 metre ebatlarında gerçekleştirildi.

Atölye ortamında mekanik ve elektronik aksam üretimi tamamlanan modüller şantiyeye naklediliyor ve üst istasyon, alt istasyon ile yürüyen bant mekanik aksamlarının montaj çalışmaları sürüyor. Sistem tamamlandığında, saatte bin kişiyi taşıyabilecek kapasite hedefleniyor. Yeni sistem yaklaşık %12 eğim ile tasarlanmış olup maksimum 0,7 metre/saniye hıza ulaşacak. Motor sürücüsü sayesinde hız ayarı kontrollü şekilde yapılabilecek.

Bant genişliği 600 mm olan sistem; sürüş ve dönüş istasyonları ile kapalı çatı sistemi sayesinde güvenli kullanım sunacak. Kapalı yapısı ziyaretçilere daha konforlu bir deneyim sağlayacak.

Güvenlik önlemleri ön planda

Projede güvenlik önlemleri ön plana alındı. Kapalı çatı sisteminin iç genişliği minimum 2 metre olacak. Her 25 metrede bir acil çıkış kapısı ve her 4 metrede bir LED aydınlatma yer alacak. Yolcuların istem dışı teması ve düşme riskine karşı 2 metre mesafe bırakılacak ve bu mesafe fotosel sistemiyle kontrol edilecek.

Sistem, belirli süre yolcu olmadığında enerji tasarrufu için bekleme moduna geçecek; alt istasyondan yolcu geçişi algılandığında otomatik olarak çalışacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımla Kuzuyayla Kızak Pisti’ni daha güvenli, modern ve keyifli bir pist hâline getirmeyi hedefliyor.

