Kayseri Marangozlar Odası'nda 3D Dönemi: Ercan Sarıkaya Yeniden Başkan

Kayseri Marangozlar Odası'nda 3D Dönemi

Sarıkaya: "Bundan sonraki dönemin adını değişim, dönüşüm ve dışa açılım olarak 3D koyduk"

Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası'nda gerçekleşen genel kurul, yoğun katılımla yapıldı. Toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, protokol üyeleri, oda başkanları ve çok sayıda üye katıldı. Genel kurulda mevcut başkan Ercan Sarıkaya tek aday olarak yeniden başkanlık seçimine girdi.

Ercan Sarıkaya yeni dönemde üyelerine güçlü destek sunacaklarını vurguladı ve sektörün önemine dikkat çekti. Sarıkaya, toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Mobilya sektörü Kayserimizin en büyük ve en güçlü sektörü. Bize Mobilyacılar Odası olarak da bu konuda çok büyük bir külfet düşüyor. Geçtiğimiz dönem içerisinde Mobilyacılar Odamızın idari altyapısını, personel yapısını ve projelerimize hazırladık. İnşallah bu dönemde projelerimizi uygulamaya başlayacağız ve netice aldığımız dönemlere başlayacağız. Özellikle kobilerimizin büyümesinin önündeki en büyük engel küçük sanayi sitelerinden OSB’ye köprü vazifesi görecek bir orta ölçekli sanayi sitemiz yok. KAYMOBSAN’la orta ölçekli sanayi sitemizi oluşturduk. Arsanın devir süreci bitmek üzere. İnşallah bu yıl ihalemizin yapılmasını çok hızlı bir süreç olursa da kazma vurulmasını bekliyoruz. Öte yandan dünya çok büyük ama iletişim çok güçlendi. Ticaret çok gelişti. Üyelerimizin ürettiği ürünleri mobilya öyle bir sektör ki hem Türkiye’nin dört bir yanına hem de dünyanın dört bir yanına ulaştıracak projelerimiz var. Üretebiliyoruz üretimi çözdük daha iyi tasarımlarla daha katma değerli ürünlerle üyelerimizin dünyaya açılmasını sağlamak için bu dönemde çalışmalar yapacağız. Yeni dönemin adını 3D koyduk. Değişim, dönüşüm ve dışa açılım diyoruz. Üyelerimize inanılmaz destekler vereceğiz. Onlara düşen sadece üretmek biz ise onların mihmandarı olacağız. Ürettikleri ürünleri hem Türkiye’de hem de dünyada son nihai tüketicilerle, müşterilerle buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah genel kurulumuz Kayseri’de mobilya sektörümüze, üyelerimize tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere destek veren başta Bakanımız Mustafa Elitaş, valimiz, büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, gerçekten bu konuda Kayserimiz çok önde. Doğru bir iş yapılıyorsa şehre katkı sağlanıyorsa herkes üstüne düşeni yapıyor. Biz bu büyük projeleri düşünüyoruz, tasarlıyoruz onlara müracaat ediyoruz ve her zaman da destek görüyoruz. Bundan dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyorum üyelerimiz adına mobilya sektörümüz adına".

Oda yönetimi, özellikle KAYMOBSAN projesiyle orta ölçekli sanayi sitesi oluşturmayı ve üyelerin üretimlerini hem yurt içinde hem de yurt dışında son tüketiciyle buluşturmayı hedefliyor. Arsa devir sürecinin neredeyse tamamlandığı, yıl içinde ihalenin yapılması ve inşaat sürecinin hızla başlamasının beklendiği belirtildi.

Genel kurulun Kayseri mobilya sektörüne, üyelere ve tüm camiaya hayırlı olması temennisiyle toplantı sona erdi.

