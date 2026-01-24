Kayseri'de Kar 50 cm'yi Aştı: Develi'de Ahır Çatısı Çöktü

Develi ve Tomarza'da hayatı etkileyen kar yağışı

Kayseri'de birkaç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, ilçelerde de etkisini sürdürüyor.

Develi ve Tomarza ilçelerinde son yağan karla birlikte kar kalınlığı 50 santimi geçti.

Develi'ye bağlı Çomaklı mahallesinde kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan bir ahırın çatısı çöktü.

Tomarza'nın Arslantaş mahallesinde ise mahalle muhtarı Hamdi Davarcı, vatandaşlara ulaşmak için tünel açtı.

Öte yandan, Develi'nin İncesu Mahallesinde kapanan yolları Hüseyin Köse ve Eyüp Zurnacı traktörlerle açtı.

