Kayseri'de Kar 50 cm'yi Aştı: Develi'de Ahır Çatısı Çöktü

Kayseri'de kar yağışı Develi ve Tomarza'da 50 cm'yi aştı; Develi Çomaklı'da ahır çöktü, Tomarza Arslantaş'ta muhtar tünel açtı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:46
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:46
Develi ve Tomarza'da hayatı etkileyen kar yağışı

Kayseri'de birkaç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, ilçelerde de etkisini sürdürüyor.

Develi ve Tomarza ilçelerinde son yağan karla birlikte kar kalınlığı 50 santimi geçti.

Develi'ye bağlı Çomaklı mahallesinde kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan bir ahırın çatısı çöktü.

Tomarza'nın Arslantaş mahallesinde ise mahalle muhtarı Hamdi Davarcı, vatandaşlara ulaşmak için tünel açtı.

Öte yandan, Develi'nin İncesu Mahallesinde kapanan yolları Hüseyin Köse ve Eyüp Zurnacı traktörlerle açtı.

