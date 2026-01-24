Sivas'ta Başkan Adem Uzun, Kapanan Yoldaki Yolcuları Evlerine Ulaştırdı

Sivas'ta yoğun kar nedeniyle kapanan yolda bekleyen yolcuları Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun makam aracıyla evlerine ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 15:04
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 15:09
Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Sivas'ta kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Sivas Belediyesi ekipleri ile il özel idaresi ve karayolları ekipleri yoğun şekilde yürüttükleri çalışmalarla yolları açmaya çalışıyor. Şehir merkezinde kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı ve kar temizleme çalışmalarının 24 saat boyunca kesintisiz sürdürüldüğü bildirildi.

Başkan Uzun sahada koordine etti, yurttaşları evlerine ulaştırdı

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, yürütülen çalışmaları yerinde denetleyip koordinasyonu sağladı. Kar temizleme nedeniyle kapanan cadde üzerinde otobüs bekleyen yolcuların yanına giderek sohbet eden Uzun, otobüs gelmeyeceğini belirterek belediye aracıyla yolcuları evlerine ulaştırdı. Yolcular, Uzun'un bu jesti karşısında memnuniyetlerini dile getirip teşekkür etti.

Sıcak iletişim ve ekiplerin başında duran lider

Başkan Uzun, yağan kara rağmen yolları hızla açabilmek amacıyla caddeyi trafiğe kapatmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Bir kadın yolcu, Başkan Uzun'a "Sizi bazı sitelerde karalıyorlar, görüyoruz ki bu soğukta ekiplerin başındasınız" diyerek takdirini iletti. Uzun ise bu sözlere gülerek karşılık verdi: "Onların niyetleri farklı."

Gençlerle kısa bir buluşma

Haberde ayrıca, Uzun'un kan üzerinde piknik yapan gençlerin sofrasına misafir olduğu belirtildi.

Not: Önemli tüm kişi ve veriler haberde korunmuştur.

