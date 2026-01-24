Uludağ Sömestr Tatilinde Akın: Pistler Hınca Hınç, Kar 85 cm

Kayak merkezinde yoğunluk ve otel doluluğu yükseldi

Sömestr tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağa akın etti. Kayak pistlerinde yaşanan yoğunlukta kar kalınlığı yaklaşık 85 santimetre olarak ölçüldü.

Uludağ Kayak Merkezi pistleri hınca hınç dolarken, tatilciler kayak ve snowboardun tadını çıkardı. Bölgedeki otellerde doluluk oranı yüzde 80 seviyelerine ulaştı; yoğunluğa rağmen tatilcilerin neşesi dikkat çekti.

İstanbul’dan Uludağ’a gelen bazı vatandaşlar ilk kez geldiklerini belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. İstanbul’dan gelen tatilciler, 'Uludağ çok keyifliydi. Daha önce hiç gelmemiştik ama bu kalabalıkla birlikte ortam daha da eğlenceli hale geldi. Bizim için unutulmaz bir anı oldu,' ifadelerini kullandı.

Yetkililer, tatil süresince yoğunluğun devam etmesinin beklendiğini belirtirken, ziyaretçilere trafik, konaklama ve pist kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

