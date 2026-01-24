Uğur Mumcu, Ölümünün 33. Yılında Kocaeli’de Anıldı

Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılında Kocaeli’de anıldı; meslek örgütleri ve STK’lar anıta karanfil bıraktı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 13:47
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 13:47
Uğur Mumcu, Ölümünün 33. Yılında Kocaeli’de Anıldı

Uğur Mumcu, Ölümünün 33. Yılında Kocaeli’de Anıldı

Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılında Kocaeli’de düzenlenen törenle anıldı. Anma programı, İzmit’te bulunan Uğur Mumcu Parkı’nda gerçekleştirildi.

Anma Töreni ve Katılımcılar

Programa, öncülüğünü Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eğitim-İş Sendikası, Kocaeli Barosu ve Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneğinin yaptığı sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri katıldı. Çok sayıda gazeteci de törene iştirak etti.

Tören kapsamında anıt önünde saygı duruşunda bulunuldu ve anıta karanfiller bırakıldı.

Mumcu’nun Mücadelesine Vurgu

Tören konuşmalarında, Uğur Mumcu’nun yaşamı boyunca demokrasi, laiklik, hukuk devleti ve basın özgürlüğü için verdiği mücadeleye dikkat çekildi. Katılımcılar, Mumcu’nun yazıları ve yayımladığı eserlerle toplumun bilinçlenmesine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 tarihinde, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan evinden çıkmak üzereyken otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Saldırı, Türkiye basın tarihinin en karanlık suikastları arasında yer aldı.

Mumcu, araştırmacı gazeteciliğin önde gelen isimlerinden biri olarak; siyaset, terör, tarikatlar, silah kaçakçılığı ve devlet yapılanmaları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyordu. Anma programı, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

ARAŞTIRMACI GAZETECİ VE YAZAR UĞUR MUMCU, ANKARA’DA DÜZENLENEN SUİKASTTA YAŞAMINI YİTİRMESİNİN 33....

ARAŞTIRMACI GAZETECİ VE YAZAR UĞUR MUMCU, ANKARA’DA DÜZENLENEN SUİKASTTA YAŞAMINI YİTİRMESİNİN 33. YILINDA KOCAELİ’DE ANILDI, MESLEKTAŞLARI ANITINA KARANFİL BIRAKTI.

ARAŞTIRMACI GAZETECİ VE YAZAR UĞUR MUMCU, ANKARA’DA DÜZENLENEN SUİKASTTA YAŞAMINI YİTİRMESİNİN 33....

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da Develerle Karşılandı
2
Afyonkarahisar'da Gıda Denetimi: Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 20’ye Yakın İşletmeyi Denetledi
3
Kuzuyayla Kızak Pisti’ne Kapalı Yürüyen Bant — Saatte Bin Kişi Kapasite
4
Ali Gaffar Okkan 25. Yılında Hendek'te Mezar Başında Anıldı
5
Şişli'de Kaldırıma Çarpan Otomobil: Erzincanlı Kuaför Hakan Dündar Hayatını Kaybetti
6
Arnavutköy'de Hamile Vatandaşın 'Ördek Eti' Talebine Başkan Candaroğlu Hızlı Müdahale

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları