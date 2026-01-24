Uğur Mumcu, Ölümünün 33. Yılında Kocaeli’de Anıldı

Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılında Kocaeli’de düzenlenen törenle anıldı. Anma programı, İzmit’te bulunan Uğur Mumcu Parkı’nda gerçekleştirildi.

Anma Töreni ve Katılımcılar

Programa, öncülüğünü Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eğitim-İş Sendikası, Kocaeli Barosu ve Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneğinin yaptığı sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri katıldı. Çok sayıda gazeteci de törene iştirak etti.

Tören kapsamında anıt önünde saygı duruşunda bulunuldu ve anıta karanfiller bırakıldı.

Mumcu’nun Mücadelesine Vurgu

Tören konuşmalarında, Uğur Mumcu’nun yaşamı boyunca demokrasi, laiklik, hukuk devleti ve basın özgürlüğü için verdiği mücadeleye dikkat çekildi. Katılımcılar, Mumcu’nun yazıları ve yayımladığı eserlerle toplumun bilinçlenmesine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 tarihinde, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan evinden çıkmak üzereyken otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Saldırı, Türkiye basın tarihinin en karanlık suikastları arasında yer aldı.

Mumcu, araştırmacı gazeteciliğin önde gelen isimlerinden biri olarak; siyaset, terör, tarikatlar, silah kaçakçılığı ve devlet yapılanmaları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyordu. Anma programı, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

