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Afyonkarahisar'da Gölette Boğulan İki Çocuğun Cenazesi Defnedildi

Afyonkarahisar'da serinlemek için gölete giren iki çocuk boğuldu, cenazeleri defnedildi.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 20:27
Afyonkarahisar'da Gölette Boğulan İki Çocuğun Cenazesi Defnedildi

Afyonkarahisar'da Feci Olay: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, serinlemek amacıyla gölete giren Ali Ayaz Kaya (11) ve Muhammed Emin Öztürk (11), bir süre sonra gözden kayboldu.

Yayınbağı beldesindeki olay sonrası, durumun ihbar edilmesiyle birlikte İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızlıca bölgeye intikal etti.

Tarama çalışmaları neticesinde ekipler, gölette iki çocuğun cansız bedenine ulaştı. Olay sonrası yapılan incelemelerin ardından, cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hastanede gerçekleştirilen işlemlerin tamamlanmasının ardından, cenazeler ailelerine teslim edildi. İki çocuğun cenazesi, Yaylabağı beldesindeki mezarlığa getirildi ve burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Büyük bir acı içerisinde bulunan Kaya ve Öztürk aileleri, burada taziyeleri kabul etti.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde serinlemek için bir kısmı bataklık olan gölete giren 2 çocuk...

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde serinlemek için bir kısmı bataklık olan gölete giren 2 çocuk hayatını kaybetti. Hastanede işlemleri tamamlanan iki çocuğun cenazesi, ailelerine teslim edildi. Yaylabağı beldesindeki mezarlığa getirilen iki çocuğun cenazesi, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde serinlemek için bir kısmı bataklık olan gölete giren 2 çocuk...

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde serinlemek için bir kısmı bataklık olan gölete giren 2 çocuk hayatını kaybetti. Hastanede işlemleri tamamlanan iki çocuğun cenazesi, ailelerine teslim edildi. Yaylabağı beldesindeki mezarlığa getirilen iki çocuğun cenazesi, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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