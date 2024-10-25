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Afyonkarahisar'da Hafızlık İcazet Töreni Düzenlendi

Diyanet Akademisi Başkanı Kaan, hafızlık icazet töreninde 201 öğrenciyi tebrik etti.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 20:22
Afyonkarahisar'da Hafızlık İcazet Töreni Düzenlendi

Hafızlık İcazet Töreni Gerçekleştirildi

Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen hafızlık icazet merasimine katıldı. Etkinlik, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlendi.

İlk Nefesler Saygı Duruşuyla Başladı

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ayasofya-ı Kebir Camii Uzman İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu, Kur'an-ı Kerim tilavetini gerçekleştirdi. Daha sonra, kız ve erkek hafızlar salona davet edildi.

Başkan Kaan'dan Anlamlı Mesaj

Başkan Kaan, programda yapmış olduğu konuşmasında, Afyonkarahisar İl Müftülüğü'ne bağlı 6 Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 109 erkek ve 92 kız hafız için icazet merasimi düzenlediklerini belirtti. Ayrıca, hafızların sayısının artmasının milletin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Kaan, konuşmasında "Kur'an-ı Kerim, tüm insanlığa gönderilmiş ilahi bir kitaptır ve Müslüman toplumlar için çok büyük bir değere sahiptir." dedi.

Yoğun Katılım ve Kutlamalar

Etkinlikte Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, büyük bir özveri ile hafızlık başarısı gösteren 201 genci tebrik etti. Ayrıca, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ve hafızların annesi Şeyma Yassıkaya da konuşmalar yaptılar.

Hediyelerle Unutulmaz Anlar

Konuşmaların ardından hafız öğrenciler, Kur'an-ı Kerim okudukları bir bölümde sahneye çıktılar. Törenin sonunda hafızlık icazetini alan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, Afyonkarahisar'da Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor...

Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, Afyonkarahisar'da Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen hafızlık icazet merasimine katıldı.

Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, Afyonkarahisar'da Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor...

Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, Afyonkarahisar'da Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen hafızlık icazet merasimine katıldı.

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