Afyonkarahisar'da Heimlich Manevrasıyla Boğulma Tehlikesi Atlatıldı

Afyonkarahisar'da Boğazına Yiyecek Kaçan Kişi Kurtarıldı

Afyonkarahisar'ın Karaman Mahallesi 177. Sokak'ta, boğazına yiyecek parçası kaçan bir kişi kısa bir süreliğine nefes almakta zorlandı. Olay esnasında bir kaç kişi çevrede bulunanların dikkatini çekerek durumu anlatmaya çalıştı.

Heimlich manevrasının uygulanmasıyla, boğazındaki yiyecek parçası başarılı bir şekilde çıkarıldı ve kişinin nefes alması sağlandı. Olayı gerçekleştiren ve müdahalede bulunan Sefa Siviritepe, hayat kurtaran bu manevranın herkes tarafından öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, sokağı saran bu korkutucu anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, hem müdahale edenler hem de çevredekiler için bir ders niteliği taşıdı.

Afyonkarahisar'da boğazına yiyecek takılan kişi, Heimlich manevrasıyla kurtuldu. Müdahale edenlerden Sefa Siviritepe, (fotoğrafta) açıklamada bulundu.