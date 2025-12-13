DOLAR
Afyonkarahisar'da Kalorifer Peteği Yüklü Tır Devrildi — 1 Yaralı, Büyük Hasar

Afyonkarahisar Emirdağ'da kalorifer peteği yüklü tır şarampole devrildi; 06 ERU 056 plakalı araçtaki 1 kişi yaralandı, dorsedeki petekler zarar gördü. Jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:04
Afyonkarahisar'da kalorifer peteği yüklü tır devrildi

Kaza Emirdağ ilçesi Tabaklar köyü yakınlarında gerçekleşti

Afyonkarahisar’da kalorifer peteği yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı ve büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Emirdağ ilçesi Tabaklar köyü yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 06 ERU 056 plakalı kalorifer peteği yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada araç içerisinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın etkisiyle tırın dorsesinde bulunan kalorifer petekleri zarar gördü; olayda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaza ile ilgili olarak jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

