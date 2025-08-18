Afyonkarahisar'da Kamyonetin Yolcu Otobüsüne Çarpması: 7 Yaralı
Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Olay, Afyonkarahisar-Ankara Çevre Yolu'ndaki köprü altında gerçekleşti.
Kaza Detayları
H.H.E. (52) idaresindeki 06 DJD 889 plakalı kamyonet, köprü altında B.A'nın kullandığı 07 AYM 313 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
Kazada Yaralananlar
Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan M.O. (55), L.K. (54), Ş.K. (24), S.E. (21) ve U.A.E. (16) yaralandı.
Müdahale ve Sağlık Durumu
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.