DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,78 0,34%
ALTIN
4.402,09 -0,43%
BITCOIN
4.706.664,92 2,2%

Afyonkarahisar'da Kamyonetin Yolcu Otobüsüne Çarpması: 7 Yaralı

Afyonkarahisar'da kamyonetin yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu 7 kişi yaralandı; yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 08:48
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 08:48
Afyonkarahisar'da Kamyonetin Yolcu Otobüsüne Çarpması: 7 Yaralı

Afyonkarahisar'da Kamyonetin Yolcu Otobüsüne Çarpması: 7 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Olay, Afyonkarahisar-Ankara Çevre Yolu'ndaki köprü altında gerçekleşti.

Kaza Detayları

H.H.E. (52) idaresindeki 06 DJD 889 plakalı kamyonet, köprü altında B.A'nın kullandığı 07 AYM 313 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada Yaralananlar

Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan M.O. (55), L.K. (54), Ş.K. (24), S.E. (21) ve U.A.E. (16) yaralandı.

Müdahale ve Sağlık Durumu

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Didim'de Denizde Boğulma: Tevfik Alp Sabuniş (69) Hayatını Kaybetti
2
Patara Kum Tepelerinde Gün Batımı Yoğunluğu: Ziyaretçi Akını
3
Gazze'de Açlık Faciası: 24 Saatte 2'si Çocuk 5 Kişi Öldü
4
Sana'da Tarihi Kerpiç Evler Şiddetli Yağmurlar Nedeniyle Çökme Tehlikesinde
5
İspanya Orman Yangınlarında Söndürme Çalışmalarında Can Kaybı 4’e Yükseldi
6
Murat Kurum'dan 'Yarısı Bizden' Kampanyası: 875 Bin TL Hibe ve Kira Desteği
7
Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar