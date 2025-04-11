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Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

Afyonkarahisar'da sabaha karşı başlayan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ekipler, yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 09:59
Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

Afyonkarahisar'da Yoğun Kar Yağışı

Afyonkarahisar'da, sabaha karşı etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, kent genelinde yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Yerel halk ve sürücüler, zorlu hava koşullarıyla karşı karşıya kalırken, karayolları ekipleri de hızlı bir şekilde müdahalelerde bulunuyor.

Ulaşımda Önlemler Alınıyor

Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması amacıyla özellikle çevre yolu güzergahlarında küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirmekte. Bu sayede yolların güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Sürücülere Dikkat Uyarısı

Trafik ekipleri ise sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Kar yağışının, kent genelinde ulaşımda sorunlara yol açabileceği belirtildi.

Meteoroloji Uyarısı

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının öğleye kadar devam edeceğini açıkladı. Vatandaşların, hava koşullarını dikkate alarak planlama yapmaları tavsiye ediliyor.

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkisini gösteriyor.

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkisini gösteriyor.

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