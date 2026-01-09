Afyonkarahisar'da Kur’an Okumayı Öğrenen 10 Kadın İçin Program

Afyonkarahisar'da Kırklar Kur’an Kursu'nda Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen 10 kadın için program düzenlendi; İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak konuştu, program dua ile sona erdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 11:35
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 11:35
Afyonkarahisar'da Kur’an Okumayı Öğrenen 10 Kadın İçin Program

Afyonkarahisar'da Kur’an-ı Kerim Eğitimi Tamamlayan Kadınlara Program

Programda aile içi iletişime vurgu yapıldı

Afyonkarahisar’da Kırklar Kur’an Kursu’nda Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen 10 kursiyer için bir program düzenlendi. Etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, programda aile içi nezaketli iletişimin önemi üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Anatoprak’ın konuşması kadın kursiyerlerin ilgiyle takip ettiği bir oturum oldu.

Program, katılımcıların dua ve iyi dileklerle sona erdi.

AFYONKARAHİSAR’DA KUR’AN-I KERİM OKUMAYI ÖĞRENEN KADINLAR İÇİN PROGRAM...

AFYONKARAHİSAR’DA KUR’AN-I KERİM OKUMAYI ÖĞRENEN KADINLAR İÇİN PROGRAM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de 16 okul yıkım kararı: Tahliye ve taşınma başladı
2
Didim Belediyesi Fırtına Alarmında: Ekipler Sahada
3
Kocasinan'da Dost Market ve Dost Mağaza: Sevgi Puanlarıyla Ücretsiz Alışveriş
4
HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
5
Vali Toros: Mersin, potansiyeli ve gücüyle çok kıymetli bir şehir
6
Gaziosmanpaşa'dan Gazetecilere Su Kemeri Sosyal Tesisi'nde yüzde 50 indirim
7
Germencik Belediyesi 2026'da 35 Sokak Hayvanını Kısırlaştırdı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları