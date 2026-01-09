Afyonkarahisar'da Kur’an Okumayı Öğrenen 10 Kadın İçin Program

Afyonkarahisar'da Kur’an-ı Kerim Eğitimi Tamamlayan Kadınlara Program

Programda aile içi iletişime vurgu yapıldı

Afyonkarahisar’da Kırklar Kur’an Kursu’nda Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen 10 kursiyer için bir program düzenlendi. Etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, programda aile içi nezaketli iletişimin önemi üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Anatoprak’ın konuşması kadın kursiyerlerin ilgiyle takip ettiği bir oturum oldu.

Program, katılımcıların dua ve iyi dileklerle sona erdi.

