Fikri Savaş 'Girişimci Kafası' ile Osmangazi'de Gençlere Yol Gösterdi

Söyleşide deneyimler ve geleceğe yönelik tavsiyeler paylaşıldı

Osmangazi Belediyesi, düzenlediği 'Girişimci Kafası' söyleşileriyle iş hayatına atılmayı planlayan gençleri, alanında önemli başarılara imza atmış girişimcilerle bir araya getirmeye devam ediyor. Bu buluşmaların amacı, gençlerin ufkunu genişletmek ve onlara yeni bakış açıları ile tecrübeler kazandırmaktır.

Gençlik ve Girişimcilik Merkezi’nde düzenlenen buluşmanın bu haftaki konuğu, tekstil sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübesiyle tanınan Tekstil Danışmanı Fikri Savaş oldu. Moderatörlüğünü Mürvet Özçelik'in üstlendiği programa Bursa'da yaşayan çok sayıda girişimci adayı yoğun ilgi gösterdi.

Katılımcılar, sektörde uzun yıllar danışmanlık yapmış bir isimden birebir deneyim dinleme fırsatı buldu. Savaş, dinleyicilerle mesleki yolculuğunu, karşılaştığı zorlukları ve edindiği deneyimleri samimi bir dille paylaştı; bilgi birikimiyle gençlere yol haritası suntu.

Fikri Savaş söyleşide şunları ifade etti: “Çok fakir bir aileden geliyorum. Kendi çabalarımla hem çalışıp hem de okudum. Büyük sabır ve göreceli acılarla bugünlere geldik. Almanya’da okulumu bitirerek tekstil mühendisi oldum. Okulu bitirdikten sonra iş hayatına başladım. İş hayatında azim ve sabırla çalışarak başarı elde ettim. Gençlere çalışmayı, öğrenmeyi ve kendilerini devamlı geliştirmelerini tavsiye ediyorum. İnsanlar çaba ve sabırlarıyla bir noktaya gelir. Bizim bu buluşmalardaki amacımız girişimci adaylarına örnek olup, düşünce kıvılcımlarını parlatmak. Onlar nereye varacaklarsa varsınlar, bu yol ancak onların gayret ve fedakarlıklarıyla istedikleri yöne çıkar.”

Söyleşiyi ilgiyle takip eden katılımcılar, programlara destek verdiği için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

