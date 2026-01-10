Fikri Savaş 'Girişimci Kafası' ile Osmangazi'de Gençlere Yol Gösterdi

Osmangazi Belediyesi'nin 'Girişimci Kafası' söyleşisinde Tekstil Danışmanı Fikri Savaş, genç girişimcilere tecrübelerini paylaşarak rehberlik etti.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:30
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:45
Fikri Savaş 'Girişimci Kafası' ile Osmangazi'de Gençlere Yol Gösterdi

Fikri Savaş 'Girişimci Kafası' ile Osmangazi'de Gençlere Yol Gösterdi

Söyleşide deneyimler ve geleceğe yönelik tavsiyeler paylaşıldı

Osmangazi Belediyesi, düzenlediği 'Girişimci Kafası' söyleşileriyle iş hayatına atılmayı planlayan gençleri, alanında önemli başarılara imza atmış girişimcilerle bir araya getirmeye devam ediyor. Bu buluşmaların amacı, gençlerin ufkunu genişletmek ve onlara yeni bakış açıları ile tecrübeler kazandırmaktır.

Gençlik ve Girişimcilik Merkezi’nde düzenlenen buluşmanın bu haftaki konuğu, tekstil sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübesiyle tanınan Tekstil Danışmanı Fikri Savaş oldu. Moderatörlüğünü Mürvet Özçelik'in üstlendiği programa Bursa'da yaşayan çok sayıda girişimci adayı yoğun ilgi gösterdi.

Katılımcılar, sektörde uzun yıllar danışmanlık yapmış bir isimden birebir deneyim dinleme fırsatı buldu. Savaş, dinleyicilerle mesleki yolculuğunu, karşılaştığı zorlukları ve edindiği deneyimleri samimi bir dille paylaştı; bilgi birikimiyle gençlere yol haritası suntu.

Fikri Savaş söyleşide şunları ifade etti: “Çok fakir bir aileden geliyorum. Kendi çabalarımla hem çalışıp hem de okudum. Büyük sabır ve göreceli acılarla bugünlere geldik. Almanya’da okulumu bitirerek tekstil mühendisi oldum. Okulu bitirdikten sonra iş hayatına başladım. İş hayatında azim ve sabırla çalışarak başarı elde ettim. Gençlere çalışmayı, öğrenmeyi ve kendilerini devamlı geliştirmelerini tavsiye ediyorum. İnsanlar çaba ve sabırlarıyla bir noktaya gelir. Bizim bu buluşmalardaki amacımız girişimci adaylarına örnek olup, düşünce kıvılcımlarını parlatmak. Onlar nereye varacaklarsa varsınlar, bu yol ancak onların gayret ve fedakarlıklarıyla istedikleri yöne çıkar.”

Söyleşiyi ilgiyle takip eden katılımcılar, programlara destek verdiği için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, DÜZENLEDİĞİ "GİRİŞİMCİ KAFASI" SÖYLEŞİSİYLE İŞ HAYATINA ATILMAYI PLANLAYAN...

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, DÜZENLEDİĞİ "GİRİŞİMCİ KAFASI" SÖYLEŞİSİYLE İŞ HAYATINA ATILMAYI PLANLAYAN GENÇLERİ, ALANINDA ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATMIŞ GİRİŞİMCİLERLE BİR ARAYA GETİRMEYE DEVAM EDİYOR.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, DÜZENLEDİĞİ "GİRİŞİMCİ KAFASI" SÖYLEŞİSİYLE İŞ HAYATINA ATILMAYI PLANLAYAN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Öz Finans-İş 4. Olağan Kurulu – Eroğlu: 153 Kişiyle Sıfır Sermayeyle Başladık
2
Metaller Sektörü 2026'ya Umutlu: 2025 İhracatı 13,47 Milyar Dolar
3
İznik'e Yeni Sosyal Yaşam Alanı: 11 milyon 558 bin 500 TL Yatırım
4
Tunç: Kamuda Memurların 4688 Sayılı Kanun Sorunlarına Kalıcı Çözümler
5
Germencik'te Ortaklar Semt Pazarı'nda Sıkı Zabıta Denetimi
6
Aydın Devlet Hastanesi'nde Yeni Personel İçin Kapsamlı Oryantasyon Eğitimi
7
Başkan Erkan'dan 10 Ocak Mesajı: Kayseri Basınına Övgü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları