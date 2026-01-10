Tarımsal Öğretimin 180. Yılı BUÜ'de Kutlandı

Türkiye’de tarımsal eğitim-öğretimin başlamasının 180. yıldönümü, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ev sahipliğinde düzenlenen geniş kapsamlı bir törenle kutlandı.

Program ve Katılımcılar

BUÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığında gerçekleştirilen etkinliğe BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BUÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Veli Koç, Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Serkan Durmuş, Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi Başkanı Zehra Çakır, akademisyenler, ziraat mühendisleri ve öğrenciler katıldı.

Rektör Ferudun Yılmaz'ın Mesajı

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, sanayi devrimi sonrası tarımın öneminin azaldığı yönündeki yanlış algıya karşı çıkarak, günümüzde tarımsal üretimin bir hayat memat meselesi olduğunu vurguladı. Yılmaz, küresel ölçekte yükselen korumacı politikalara dikkat çekerek Türkiye’nin güçlü tarımsal üretim merkezi konumunu koruduğunu ve dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirtti. Ziraat fakültelerinin dijital temelli dönüşüme hızla adapte olması gerektiğini söyleyen Yılmaz, BUÜ’nün bir araştırma üniversitesi olarak rekabetçi gücünü artırmasında Ziraat Fakültesi'nin kritik rolüne işaret etti ve akreditasyon süreçlerinin eğitimin niteliğini uluslararası standartlara taşıyacağını ifade etti.

Dekan İlhan Turgut'un Açıklamaları

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, 10 Ocak 1846'da İstanbul Yeşilköy'de başlayan tarım öğretimi yolculuğunun bugün BUÜ çatısı altında 9 bölüm ve 2 bini aşkın öğrenci ile sürdürülmekte olduğunu belirtti. Turgut, gıda arzı ve güvenliğinin stratejik önem kazandığı bu dönemde kaliteli eğitim ve sürekli iyileştirmenin zorunlu olduğunu vurguladı. Fakültenin Biyosistem, Zootekni ve Bahçe Bitkileri bölümlerinin akredite edildiğini müjdeleyen Turgut, fakülte bünyesinde alınan 19 patent ve tescillenen 17 çeşit tohum ile AR-GE’de öncü rol üstlendiklerini aktardı. Ayrıca, bu yılki su sıkıntılarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Tarım ve Su konferansının önemine değinerek fakülteye emeği geçen tüm hocalara teşekkür etti.

Konferans ve Kapanış

Açılış konuşmalarının ardından emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Korukçu, Tarım ve Su başlıklı konferansta tarımsal sulama teknolojileri ve su yönetiminin stratejik önemine dair katılımcıları bilgilendirdi. Tören sonunda akademik kadroda unvan yükselten ve profesörlük ile doçentlik kadrolarına hak kazanan öğretim üyelerine plaketleri takdim edildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve fakülte girişindeki ikramlarla sona erdi.

