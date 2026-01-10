Tarımsal Öğretimin 180. Yılı BUÜ'de Kutlandı

Tarımsal eğitim-öğretimin 180. yılı Bursa Uludağ Üniversitesi'nde tören ve konferanslarla kutlandı; su yönetimi, AR-GE ve akreditasyon vurgulandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:27
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:27
Tarımsal Öğretimin 180. Yılı BUÜ'de Kutlandı

Tarımsal Öğretimin 180. Yılı BUÜ'de Kutlandı

Türkiye’de tarımsal eğitim-öğretimin başlamasının 180. yıldönümü, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ev sahipliğinde düzenlenen geniş kapsamlı bir törenle kutlandı.

Program ve Katılımcılar

BUÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığında gerçekleştirilen etkinliğe BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BUÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Veli Koç, Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Serkan Durmuş, Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi Başkanı Zehra Çakır, akademisyenler, ziraat mühendisleri ve öğrenciler katıldı.

Rektör Ferudun Yılmaz'ın Mesajı

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, sanayi devrimi sonrası tarımın öneminin azaldığı yönündeki yanlış algıya karşı çıkarak, günümüzde tarımsal üretimin bir hayat memat meselesi olduğunu vurguladı. Yılmaz, küresel ölçekte yükselen korumacı politikalara dikkat çekerek Türkiye’nin güçlü tarımsal üretim merkezi konumunu koruduğunu ve dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirtti. Ziraat fakültelerinin dijital temelli dönüşüme hızla adapte olması gerektiğini söyleyen Yılmaz, BUÜ’nün bir araştırma üniversitesi olarak rekabetçi gücünü artırmasında Ziraat Fakültesi'nin kritik rolüne işaret etti ve akreditasyon süreçlerinin eğitimin niteliğini uluslararası standartlara taşıyacağını ifade etti.

Dekan İlhan Turgut'un Açıklamaları

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, 10 Ocak 1846'da İstanbul Yeşilköy'de başlayan tarım öğretimi yolculuğunun bugün BUÜ çatısı altında 9 bölüm ve 2 bini aşkın öğrenci ile sürdürülmekte olduğunu belirtti. Turgut, gıda arzı ve güvenliğinin stratejik önem kazandığı bu dönemde kaliteli eğitim ve sürekli iyileştirmenin zorunlu olduğunu vurguladı. Fakültenin Biyosistem, Zootekni ve Bahçe Bitkileri bölümlerinin akredite edildiğini müjdeleyen Turgut, fakülte bünyesinde alınan 19 patent ve tescillenen 17 çeşit tohum ile AR-GE’de öncü rol üstlendiklerini aktardı. Ayrıca, bu yılki su sıkıntılarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Tarım ve Su konferansının önemine değinerek fakülteye emeği geçen tüm hocalara teşekkür etti.

Konferans ve Kapanış

Açılış konuşmalarının ardından emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Korukçu, Tarım ve Su başlıklı konferansta tarımsal sulama teknolojileri ve su yönetiminin stratejik önemine dair katılımcıları bilgilendirdi. Tören sonunda akademik kadroda unvan yükselten ve profesörlük ile doçentlik kadrolarına hak kazanan öğretim üyelerine plaketleri takdim edildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve fakülte girişindeki ikramlarla sona erdi.

TÜRKİYE’DE TARIMSAL EĞİTİM-ÖĞRETİMİN BAŞLAMASININ 180. YILDÖNÜMÜ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİNİN...

TÜRKİYE’DE TARIMSAL EĞİTİM-ÖĞRETİMİN BAŞLAMASININ 180. YILDÖNÜMÜ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİNİN (BUÜ) EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN GENİŞ KAPSAMLI BİR TÖRENLE KUTLANDI.

TÜRKİYE’DE TARIMSAL EĞİTİM-ÖĞRETİMİN BAŞLAMASININ 180. YILDÖNÜMÜ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİNİN...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Öz Finans-İş 4. Olağan Kurulu – Eroğlu: 153 Kişiyle Sıfır Sermayeyle Başladık
2
Aydın Devlet Hastanesi'nde Yeni Personel İçin Kapsamlı Oryantasyon Eğitimi
3
Metaller Sektörü 2026'ya Umutlu: 2025 İhracatı 13,47 Milyar Dolar
4
İznik'e Yeni Sosyal Yaşam Alanı: 11 milyon 558 bin 500 TL Yatırım
5
Tunç: Kamuda Memurların 4688 Sayılı Kanun Sorunlarına Kalıcı Çözümler
6
Germencik'te Ortaklar Semt Pazarı'nda Sıkı Zabıta Denetimi
7
Başkan Erkan'dan 10 Ocak Mesajı: Kayseri Basınına Övgü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları