Denizli Tekden'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Geleneksel Kahvaltı

Denizli Tekden Hastanesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde yerel ve ulusal medya temsilcilerini geleneksel kahvaltıda ağırladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:27
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:38
Yerel ve ulusal basın temsilcileri Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde buluştu

Denizli’de görev yapan yerel ve ulusal medya kuruluşu temsilcileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Özel Denizli Tekden Hastanesi tarafından organize edilen geleneksel kahvaltıda bir araya geldi.

Açılış konuşmasını yapan Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık, hastanenin hizmet anlayışını ve hedeflerini paylaştı. Işık, konuşmasında şunları söyledi: "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle 10’unusunu düzenlediğimiz kahvaltımızda bizleri yalnız bırakmadınız. Sizler sağlık sektörünün emekçilerisiniz, bizlerde aynı şekilde. Aşağıya yukarı yaptığımız işler aynı. Bizimde gecemiz gündüzümüz yok. Sizlerde gece gündüz demeden çalışıyorsunuz. 2003 yılından beri Denizli’de faaliyet gösteren bir işletmeyiz. Özel Tekden Hastanesi Denizli, Denizli’nin ilçeleri ve birçok illerdeki vatandaşlarımızın gönlünü kazanmış bir kurumdur. Yapmış olduğumuz işin en iyisini yapma mücadelesinin gayreti ile çalışıyoruz. Bugün için Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden aramızda yok ama bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor. Biz yaptığımız işin en iyisini yapma mücadelesi içerisindeyiz yani Denizli’de en iyi hastane olma hedeflerinden bir tanesine misyon edindik. Denizli’de olmaktan mutluyuz. Yenilikleri yakından takip ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyoruz" dedi.

23 yıldan bu yana hizmet verdiklerini ve "Denizli’de en iyi hastane olma" hedeflerini sürdürdüklerini vurgulayan Işık, kurumun kentte ve çevresinde kazandığı güvene dikkat çekti.

Etkinlikte söz alan Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ise organizasyonun önemine değindi ve şu ifadeleri kullandı: "Bu etkinlik artık geleneksel hale geldi. Çarşamba gününden beri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyoruz. Programları yaparken öncelikli rezervasyonumuz Tekden Hastanesi. 10 yıldır bu etkinliği düzenliyorlar. Her yıl Özel Tekden Hastanesi gazetecilerin yanında. Görev yapmak yani haber yapmak için sağlıklı olmak lazım. Sağlıklı olmayan bireylerin sadece gazetecilik değil diğer meslekleri icra etmesi mümkün değil. Özel Tekden Hastanesi, Denizli’nin sağlık konusunda önemli kuruluşlardan birisi. Dilerim ki bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, diğer yıllarda çok daha rahat ortamda yazabildiğimiz, daha iyi işler yapabildiğimiz ve daha da büyüdüğümüz 10 Ocaklarda kutlayalım"

