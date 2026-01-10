Murat Okutmuş: "Özgür Basın Yoksa Demokrasi Eksik Kalır" — 2026'da Meslek Kanunu Çağrısı

Başkan Okutmuş: "Özgür basın yoksa demokrasi eksik kalır"

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesleğin içinde bulunduğu yapısal sorunlara dikkat çekti.

Mesleki itibar ve güvencesizlik uyarısı

Okutmuş, sektördeki itibar kaybının ve güvencesizliğin önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, kapsamlı bir yasal düzenleme çağrısında bulundu. Gazetecilik Meslek Kanunu'nun 2026 yılı içerisinde yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade etti.

Yasal boşluklar ve etik sorunlar

Okutmuş, yasal boşlukların etik dışı yayıncılığı ve şantaj odaklı faaliyetleri teşvik ettiğini vurguladı. Mesleki birikimi olmayan kişilerin 'gazeteci' kimliğini kullanmasının gerçek gazeteciliğe zarar verdiğini dile getiren Okutmuş, yasal düzenlemenin bu istismarın önüne geçeceğini kaydetti.

"Haklarımız 1961 yılının bile gerisinde"

10 Ocak 1961'de yürürlüğe giren 212 sayılı yasanın sağladığı hakların bugün büyük ölçüde kağıt üzerinde kaldığına dikkat çeken Okutmuş, "Gazetecilerin çalışma şartları ve mesleki güvenceleri, ne yazık ki 1961 yılının bile gerisine düşmüştür. Bu tablo karşısında 10 Ocak’ı bir bayram değil, ancak bir dayanışma günü olarak anabiliyoruz" dedi.

Basın özgürlüğünün önemi

Basın özgürlüğünün halkın haber alma hakkı için hayati önem taşıdığını hatırlatan Okutmuş, "Özgür basın yoksa demokrasi eksik kalır" diyerek, sorunların el birliğiyle çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Okutmuş, açıklamasını tüm meslektaşlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü dayanışma duygularıyla kutlayarak ve hakların güvence altına alındığı gerçek bayramlara ulaşma temennisiyle tamamladı.

BAŞKAN OKUTMUŞ: "ÖZGÜR BASIN YOKSA DEMOKRASİ EKSİK KALIR"