Kütahya İl Müftülüğü'nde Personele Temel İlk Yardım Eğitimi

Personel teorik ve uygulamalı eğitimle acil durumlara hazırlandı

Kütahya Müftülüğü bünyesinde oluşturulan ilk yardım ekibinde görevlendirilen personele, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi personeli tarafından teorik ve uygulamalı Temel İlk Yardım Eğitimi verildi.

Eğitim programında, acil durumlarda hayatı koruyacak müdahaleler uygulamalı olarak gösterildi; katılımcılara doğru ve etkili müdahale yöntemleri detaylı şekilde aktarıldı.

İl Müftüsü Vekili Tahsin Ekim, eğitime katılan personele teşekkür ederek, müftülük olarak önceliklerinin personelin ve vatandaşların karşılaşabileceği sağlık sorunlarına karşı hazırlıklı olmak olduğunu vurguladı.

Ekim, acil durumlarda doğru ve hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çekti ve personele yönelik ilk yardım eğitimlerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade etti.

KÜTAHYA İL MÜFTÜLÜĞÜ'NDE PERSONELE TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ