Kütahya İl Müftülüğü'nde Personele Temel İlk Yardım Eğitimi

Kütahya Müftülüğü personeline, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından teorik ve uygulamalı Temel İlk Yardım Eğitimi verildi; eğitimler sürecek.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:27
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:27
Personel teorik ve uygulamalı eğitimle acil durumlara hazırlandı

Kütahya Müftülüğü bünyesinde oluşturulan ilk yardım ekibinde görevlendirilen personele, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi personeli tarafından teorik ve uygulamalı Temel İlk Yardım Eğitimi verildi.

Eğitim programında, acil durumlarda hayatı koruyacak müdahaleler uygulamalı olarak gösterildi; katılımcılara doğru ve etkili müdahale yöntemleri detaylı şekilde aktarıldı.

İl Müftüsü Vekili Tahsin Ekim, eğitime katılan personele teşekkür ederek, müftülük olarak önceliklerinin personelin ve vatandaşların karşılaşabileceği sağlık sorunlarına karşı hazırlıklı olmak olduğunu vurguladı.

Ekim, acil durumlarda doğru ve hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çekti ve personele yönelik ilk yardım eğitimlerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

