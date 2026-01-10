Başkan Özel: Basın Emekçileri Kentin Sesi ve Hafızasıdır

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, basının demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

"Toplumun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması, ancak özgür ve sorumlu bir basınla mümkündür. Gazetecilik, gerçeğin peşinden gitmek, kamu vicdanının sesi olmak ve toplumsal hafızayı canlı tutmaktır. Zor şartlar altında büyük bir özveriyle görev yapan basın emekçileri, kentin sesi ve hafızasıdır."

"Gazetecilik, mesai kavramı olmayan, büyük fedakarlık gerektiren onurlu bir meslektir. Yerel basının ilçemizin ve ilimizin gelişimine sunduğu katkı son derece kıymetlidir. İlçemizin değerlerini öne çıkararak tanıtımına destek veren, yerelden ulusala tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum."

"Bu vesileyle, başta yerel basın mensuplarımız olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, görevleri başında hayatını kaybeden basın emekçilerini rahmetle anıyor, mesleğini onurla sürdüren tüm gazetecilere sağlık ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

