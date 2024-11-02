Afyonkarahisar'da Minibüs Kazası: İki Kadın Yaralı

Afyonkarahisar'da Kazada İki Kadın Yaralandı

Afyonkarahisar'da, şehir içi minibüsünden inen iki kadın, geri manevra yapan minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay, Hasan Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi.

Kaza Detayları

F.T. (19) yönetimindeki 03 M 0162 plakalı minibüs, geri manevra yaparken Irak uyruklu N.I.M. (52) ve S.K.Y. (67)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan iki kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan kadınların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü F.T., olayın ardından gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerine devam edilmektedir.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Öte yandan, kazanın meydana geldiği an, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi tarafından kaydedildi. Bu görüntülerin, kaza ile ilgili soruşturma sürecine yardımcı olacağı bildirildi.