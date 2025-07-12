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Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde motosiklet kazası sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 19:10
Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası Üzücü Sonuçlar Doğurdu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. E.B. (22) idaresindeki 34 KGH 143 plakalı motosiklet, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında devrilerek bariyere çarptı.

Motosiklet, çarpmanın ardından yaklaşık 32 metre sürüklendi. Kazanın ardından sürücü E.B. ile motosikletten düşen arka yolcu A.U.Ç. (21) ağır yaralandı. Olay yerine hemen sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansa alınarak Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan E.B, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bariyere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı....

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bariyere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ekipler kaza mahallinde çalışma yaptı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bariyere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı....

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bariyere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ekipler kaza mahallinde çalışma yaptı.

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