Afyonkarahisar'da Otobüs Kazası: 2 Ölü, 21 Yaralı — Kimlik Tespiti Sürüyor

Afyonkarahisar’da Tatarlı beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, Murat Turizm’e ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesi yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü A.A. olan 23 AB 204 plakalı Murat Turizm'e ait otobüs, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Araçta bulunan toplam 25 kişiden 2’si olay yerinde yaşamını yitirirken, 21 kişi yaralandı. Otobüsün Elazığ'dan Muğla'ya sefer halinde olduğu belirtildi.

Müdahale ve Yol Durumu

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, hayatını kaybeden 2 kişiyi tespit etti ve yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle karayolunda yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri uzun uğraşlar sonucunda karayolunu tekrar trafiğe açtı.

Kimlik Tespit Çalışmaları

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

