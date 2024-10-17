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Afyonkarahisar'da Otobüs ve Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 19 Yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyon arasında meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 19:13
Afyonkarahisar'da Otobüs ve Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 19 Yaralı

Afyonkarahisar'da Feci Kaza

Afyonkarahisar'da bir yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otobüsün muavini yaşamını yitirdi, toplam 19 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

59 yaşındaki Özdemir K. yönetimindeki 35 CAU 160 plakalı Nuhoğlu Karadeniz Turizm'e ait otobüs, Gebeceler beldesi kavşağında 52 yaşındaki Osman G. tarafından kullanılan 03 BA 974 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Olay Yeri ve Müdahale

Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri derhal sevk edildi. Yaralı muavin İ.G, derhal Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların Durumu

Kazadan etkilenen yaralılardan N.Ü. ve R.Ç., Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer 17 kişi ayakta tedavi edildi.

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