Afyonkarahisar'da Otomobil Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da Üzücü Trafik Kazası

Afyonkarahisar'da meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. M.A. (21) idaresindeki 46 DH 775 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Karaaslan Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.

Kazanın Ayrıntıları

Kaza sonrasında yaralılar M.A., B.K.A.H.A. (22) olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, sürücü M.A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edilerek incelemelerde bulundu.

Trafik kazaları, üst üste gelen bu tür olaylarla, bölgedeki güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getiriyor.

Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.