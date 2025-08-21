Afyonkarahisar'da Otomobilin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti

Kaza Çayırbağ beldesinde meydana geldi

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, S.Ö. (49) idaresindeki 07 GN 488 plakalı otomobil, Çayırbağ beldesinde durakta bekleyen O.D. (46)'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, O.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili işlem başlattı.