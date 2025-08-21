DOLAR
Afyonkarahisar'da Otomobilin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar Çayırbağ'da 07 GN 488 plakalı otomobilin çarptığı O.D. (46) yaşamını yitirdi; sürücü S.Ö. (49) ve ekipler olay yerindeydi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 01:46
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 01:46
Afyonkarahisar'da Otomobilin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti

Kaza Çayırbağ beldesinde meydana geldi

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, S.Ö. (49) idaresindeki 07 GN 488 plakalı otomobil, Çayırbağ beldesinde durakta bekleyen O.D. (46)'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, O.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili işlem başlattı.

