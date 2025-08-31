DOLAR
Afyonkarahisar'da Takla Atan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Hırka köyü mevkiinde 03 LF 216 plakalı otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 17:19
Sandıklı Hırka köyü mevkiinde kaza

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Hırka köyü mevkisinde bir otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücü S.Ç. (38) idaresindeki 03 LF 216 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ş.Ç, H.Ç, E.Ç ve İ.E.Ç, müdahalenin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

