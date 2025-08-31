Afyonkarahisar'da Takla Atan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı
Sandıklı Hırka köyü mevkiinde kaza
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Hırka köyü mevkisinde bir otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücü S.Ç. (38) idaresindeki 03 LF 216 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Ş.Ç, H.Ç, E.Ç ve İ.E.Ç, müdahalenin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
