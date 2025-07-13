Afyonkarahisar'da 'Terörsüz Türkiye' İçin Türk Bayrakları Asıldı

Afyonkarahisar'da, 'Terörsüz Türkiye' sloganıyla kamu binaları ve caddeler Türk bayraklarıyla süslendi. Bu anlamlı adım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sırasında yaptığı çağrıyla harekete geçirildi.

Erdoğan, toplantıda 'Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarı yıkılmaktadır' ifadelerini kullanarak, 'Bırakınız tedirgin olmayı, aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli. Türkiye'nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır' şeklinde konuştu.

Bu çağrıya Afyonkarahisar halkı da sessiz kalmadı ve kente yayılan Türk bayrakları, vatandaşların birlik ve beraberlik mesajı verdiği bir atmosfer oluşturdu.

Afyonkarahisar'da "Terörsüz Türkiye"ye destek için kamu binalarına ve caddelere Türk bayrakları asıldı.

Afyonkarahisar'da "Terörsüz Türkiye"ye destek için kamu binalarına ve caddelere Türk bayrakları asıldı.