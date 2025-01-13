Afyonkarahisar'da Tır Motosiklete Çarpınca İki Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da tırın çarptığı motosikletteki iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 23:19
Afyonkarahisar'da Tır Motosiklete Çarpınca İki Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, tırın motosiklete çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar-Ankara kara yolunda, Susuz beldesi yakınlarında gerçekleşti.

Olayda, E.H. yönetimindeki 34 GRV 786 plakalı tır, R.A. tarafından kullanılan tescilsiz motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü R.A. ve arkasındaki yolcu Y.A. yaralandı.

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kazanın gerçekleştiği an, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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