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Afyonkarahisar'da Tır-Özel Araç Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 14:03
Afyonkarahisar'da Tır-Özel Araç Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı

Afyonkarahisar’da Feci Kaza

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, tır ile otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, E.T. (40) yönetimindeki 33 BUZ 10 plakalı tırın, Güney beldesi mevkisinde emniyet şeridinde duran M.Ö. idaresindeki 03 NE 784 plakalı otomobile çarpmasıyla gerçekleşti.

Kaza sonrası, olay yerine derhal sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Afyonkarahisar’daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan H.İ., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verilmeye devam edilmektedir.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5...

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5...

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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