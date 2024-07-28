Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Afyonkarahisar'da Tırla Çarpışan Otomobilde Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında bir aile acı içinde yaşamını yitirdi, tır sürücüsü yaralı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 15:09
Afyonkarahisar'da Tırla Çarpışan Otomobilde Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Feci Kaza

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yaşanan trajik bir trafik kazasında, tırla çarpışan otomobildeki üç kişi yaşamını yitirdi. Olayda, tır sürücüsü yaralı olarak kurtuldu.

Kaza Detayları

Otomobilin sürücüsü M.Z. (39) yönetimindeki 06 AVS 07 plakalı araç, Çay-Dinar kara yolunun Akkonak köyü civarında, H.Ç. (40) tarafından kullanılan 34 KKZ 949 plakalı tırla çarpıştı. Kaza sonrası sağlık ekipleri hemen olay yerine intikal etti.

Yapılan incelemelerde, otomobil sürücüsü M.Z. ile eşi G.K.Z. (33)’nin olay yerinde yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Çiftin 4 yaşındaki kızı L.Z. ağır yaralanarak ambulansla Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük kız da kurtarılamadı.

Olay Sonrası Gelişmeler

Otomobilde hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, olay yerinden çıkarılarak morga kaldırıldı. Tır sürücüsü H.Ç. ise hafif yaralı olarak Bolvadin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastane sonrası jandarma tarafından gözaltına alınacağı bildirildi.

Öte yandan, G.K.Z.’nin aynı güzergahı takip eden anne ve babası olay yerine gelerek büyük bir üzüntü yaşadı.

Bu acı kaza, yolda dikkatli olmanın önemini bir kez daha hatırlattı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift ile çocukları hayatını kaybetti...

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift ile çocukları hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift ile çocukları hayatını kaybetti...

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift ile çocukları hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift ile çocukları hayatını kaybetti...

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift ile çocukları hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift ile çocukları hayatını kaybetti...

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift ile çocukları hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift ile çocukları hayatını kaybetti...

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift ile çocukları hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift ile çocukları hayatını kaybetti...

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift ile çocukları hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift ile çocukları hayatını kaybetti...

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift ile çocukları hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift ile çocukları hayatını kaybetti...

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift ile çocukları hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift ile çocukları hayatını kaybetti...

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift ile çocukları hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Market alışverişlerine 500 TL iade! 5 gün içinde başvuran alıyor

Faturasını ödeyemeyen başvuruyor! Devletten fatura yardımı müjdesi!

En cesaretsiz 4 burç açıklandı! Resmen korkaklıklarıyla nam salmışlar!

Aylık 150 bin TL maaş veriliyor! İş arayan başvuruya koşacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Market alışverişlerine 500 TL iade! 5 gün içinde başvuran alıyor

Erkeklerin saçı meğer bu yüzden dökülüyormuş! Saç katili besin açıklandı!

En çabuk boşanan burçlar açıklandı! Onların evlilikle pek arası yok!

Neşesiyle baş döndüren 5 burç! Enerjileri hiç bitmiyor

Sudan ucuza uçak bileti fırsatı! AJet dev kampanyayı başlattı!

Ziraat Bankası'ndan son fırsat! Herkese 12.000 TL kredi çıktı!

Çiçek severler akın edecek! ŞOK 28-29-30 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı!

Duşakabindeki kireci lekeyi silip atıyor! Deterjanla değil sadece iki malzemeyle!

Faturasını ödeyemeyen başvuruyor! Devletten fatura yardımı müjdesi!

En cesaretsiz 4 burç açıklandı! Resmen korkaklıklarıyla nam salmışlar!

Halk ekmeğe okkalı zam! Yeni fiyat ekmek yemeyi bıraktırır!

Aylık 150 bin TL maaş veriliyor! İş arayan başvuruya koşacak!