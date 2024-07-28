Afyonkarahisar'da Tırla Çarpışan Otomobilde Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Feci Kaza

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yaşanan trajik bir trafik kazasında, tırla çarpışan otomobildeki üç kişi yaşamını yitirdi. Olayda, tır sürücüsü yaralı olarak kurtuldu.

Kaza Detayları

Otomobilin sürücüsü M.Z. (39) yönetimindeki 06 AVS 07 plakalı araç, Çay-Dinar kara yolunun Akkonak köyü civarında, H.Ç. (40) tarafından kullanılan 34 KKZ 949 plakalı tırla çarpıştı. Kaza sonrası sağlık ekipleri hemen olay yerine intikal etti.

Yapılan incelemelerde, otomobil sürücüsü M.Z. ile eşi G.K.Z. (33)’nin olay yerinde yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Çiftin 4 yaşındaki kızı L.Z. ağır yaralanarak ambulansla Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük kız da kurtarılamadı.

Olay Sonrası Gelişmeler

Otomobilde hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, olay yerinden çıkarılarak morga kaldırıldı. Tır sürücüsü H.Ç. ise hafif yaralı olarak Bolvadin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastane sonrası jandarma tarafından gözaltına alınacağı bildirildi.

Öte yandan, G.K.Z.’nin aynı güzergahı takip eden anne ve babası olay yerine gelerek büyük bir üzüntü yaşadı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift ile çocukları hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift ile çocukları hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift ile çocukları hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift ile çocukları hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift ile çocukları hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift ile çocukları hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift ile çocukları hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift ile çocukları hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift ile çocukları hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı.