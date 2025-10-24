Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı, 7 Yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Kaza ve müdahale detayları

Afyonkarahisar'da Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı.

03 AHA 434 plakalı otomobili Ö.D. (51) idaresinde, Esentepe Mahallesi'nde İ.Ç'nin (20) kullandığı 34 DEU 376 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

