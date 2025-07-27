Afyonkarahisar'da Üç Tekerlekli Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Feci Kaza

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, üç tekerlekli motosikletin sürücüsü M.K. (73), bir otomobil ile çarpıştıktan sonra hayatını kaybetti. Kaza, Aydın köyü yakınlarında gerçekleşti.

Olay, S.Ç. (49) idaresindeki 01 SV 999 plakalı otomobilin, M.K. tarafından kullanılan 03 AIK 284 plakalı motosikletle çarpışması sonucunda meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası ihbarı alan sağlık ve jandarma ekipleri, hızla kaza bölgesine sevk edildi. Kazanın ardından yapılan incelemelerde M.K'nin cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobille çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.