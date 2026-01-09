Afyonkarahisar'da Yaklaşık 10 İşletmede Gıda Denetimi

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gıda üretimi ve satışı yapan yaklaşık 10 işletmede denetim gerçekleştirdi.

Denetimin amacı ve yasal dayanak

İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde yürütüldüğü ve tüketici sağlığı ile güvenilir gıda arzının korunmasının hedeflendiği belirtildi.

Denetimde dikkat edilen noktalar

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerinin üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde yaptığı kontrollerde; mevzuata uyum, hijyen şartları, izlenebilirlik, etiket bilgileri ile depolama ve muhafaza şartları titizlikle incelendi.

Kurumun açıklaması

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde il genelinde riske dayalı gıda denetimleri aralıksız sürdürülmektedir. İl Müdürlüğümüz Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata uyum, hijyen şartları, izlenebilirlik, etiket bilgileri ile depolama ve muhafaza şartları titizlikle kontrol edilmektedir."

AFYONKARAHİSAR’DA GIDA ÜRETİMİ VE SATIŞI YAPAN 10’A YAKIN İŞLETMEDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.