Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 25 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 09:29
Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 25 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü şarampole devrildi ve kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

M.A.K. (38) yönetimindeki Isparta Petrol Turizm firmasına ait 10 HD 307 plakalı otobüs, Kılıçarslan beldesi yakınlarında, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Olayın ardından acil durum ekipleri, hemen kaza yerine intikal etti.

Kazada otobüste bulunan S.K. (30), maalesef olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 25 kişi ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından sürücü M.A.K., olayla ilgili olarak gözaltına alındı. Olayın ayrıntıları ve kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk...

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk...

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

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