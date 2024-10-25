Afyonkarahisar'daki Trajik Trafik Kazası: 5 Hayat Kaybedildi

Afyonkarahisar'daki Trajik Olay

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, bir okul servis minibüsü ile otomobil arasında meydana gelen kaza sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Hastaneye Kaldırılan Yaralılar

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan yaralılardan, 45 yaşındaki Emine Çimen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Töreni ve Defin

Hastanelerde gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından, Emine Çimen'in cenazesi de dahil olmak üzere 5 kişinin cenazesi, Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyüne getirildi. Öğle vaktinde düzenlenen cenaze töreninin ardından, hayatını kaybedenlerin neleri köy mezarlığında toprağa verildiği bildirildi.

Olayın Detayları

Yaşamını yitirenlerin otomobille pancar hasadına gitmekte oldukları öğrenildi. Kazaya karışan 03 AFN 701 plakalı okul servis minibüsü, sürücüsü Basri Demir tarafından yönetilirken; 20 AGS 934 plakalı otomobil ise Mustafa Çimen tarafından kullanılmaktaydı. Kazanın olduğu yerde, otomobil sürücüsü Mustafa Çimen ve araçtaki diğer yolcular Rasime Tanrıkulu, Durmuş Tanrıkulu ve Yadigar Çimen, hayatlarını kaybetti. Olayda iki kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okul servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 5'e çıktı. Hastanelerde işlemleri tamamlanan Emine Çimen ile diğer 4 kişinin cenazesi, Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyünü getirildi. Köy meydanında öğle vakti düzenlenen cenaze töreni sonrası 5 kişinin cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okul servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 5'e çıktı. Hastanelerde işlemleri tamamlanan Emine Çimen ile diğer 4 kişinin cenazesi, Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyünü getirildi. Köy meydanında öğle vakti düzenlenen cenaze töreni sonrası 5 kişinin cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.