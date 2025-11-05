Afyonkarahisar'dan AFAD'a 1 milyon 100 bin TL ödenek aktarımı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi, AFAD'a 1 milyon 100 bin TL aktardı; kaynak, kademe bölgesi nöbet mahalli tadilatında kullanılacak.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:43
Afyonkarahisar'dan AFAD'a 1 milyon 100 bin TL ödenek aktarımı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nden AFAD'a 1 milyon 100 bin TL ödenek aktarımı

2025 bütçesinde ödenek dengelenmesi kararı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi’nin bugün gerçekleştirilen oturumunda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) için 1 milyon 100 bin TL ödenek aktarılmasına karar verildi.

Toplantıda, İGM gündeminde yer alan iki gündem dışı madde ile iki taşınmazın tahsisine ilişkin kararlar da görüşüldü. Mecliste ayrıca 2025 Mali Yılı Gider Bütçesi kapsamında yıl içinde yapılan harcamalara ilişkin ödenek dengelenmesi ihtiyacı ele alındı.

Bütçe uygulamalarında bazı harcama kalemlerindeki ödeneklerin yılsonuna kadar yeterli olmayacağının anlaşılması üzerine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince ödeneği fazla gelen kalemlerden eksik kalan kalemlere aktarma yapılması onaylandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün ödenek aktarma talebi mecliste kabul edildi. Kararda, acil müdahale ekiplerinin nöbet mahalline onarım yapılması için ayrılan ödeneğin tamamının kullanılamayacağının öngörülmesi gerekçe gösterildi ve bu kalemden 1 milyon 100 bin TL'nin, afet ve acil durumlara ilişkin kapasitenin artırılmasına yönelik kademe bölgesi nöbet mahalli tadilatı için kullanılmasına karar verildi.

AFYONKARAHİSAR İL GENEL MECLİSİ’NİN BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLEN OTURUMUNDA İL AFET VE ACİL DURUM...

AFYONKARAHİSAR İL GENEL MECLİSİ’NİN BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLEN OTURUMUNDA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ'NE (AFAD) 1 MİLYON 100 BİN TL ÖDENEK AKTARILMASINA KARAR VERİLDİ.

AFYONKARAHİSAR İL GENEL MECLİSİ’NİN BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLEN OTURUMUNDA İL AFET VE ACİL DURUM...

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meryem Gemicioğlu'na Kamera Arkası'ndan Büyük Ödül
2
Adıyaman'da Kafa Kafaya Çarpışma: Polis Memuru Cengiz Askar Hayatını Kaybetti
3
Bafra’da OSB’leri Birleştirecek Kızılırmak Köprüsü Hızla Yükseliyor
4
Selim İmamoğlu’nun Emniyet İfadesi Ortaya Çıktı: TECTUM ve 637.106 Euro İddiası
5
Sülüklü Göl’de Kamış Yangını: Gölbaşı’nda Hızlı Müdahale
6
İnceburun Feneri: Türkiye’nin En Kuzeyi Ziyaretçilerini Bekliyor

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş