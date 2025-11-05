Afyonkarahisar'dan AFAD'a 1 milyon 100 bin TL ödenek aktarımı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nden AFAD'a 1 milyon 100 bin TL ödenek aktarımı

2025 bütçesinde ödenek dengelenmesi kararı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi’nin bugün gerçekleştirilen oturumunda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) için 1 milyon 100 bin TL ödenek aktarılmasına karar verildi.

Toplantıda, İGM gündeminde yer alan iki gündem dışı madde ile iki taşınmazın tahsisine ilişkin kararlar da görüşüldü. Mecliste ayrıca 2025 Mali Yılı Gider Bütçesi kapsamında yıl içinde yapılan harcamalara ilişkin ödenek dengelenmesi ihtiyacı ele alındı.

Bütçe uygulamalarında bazı harcama kalemlerindeki ödeneklerin yılsonuna kadar yeterli olmayacağının anlaşılması üzerine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince ödeneği fazla gelen kalemlerden eksik kalan kalemlere aktarma yapılması onaylandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün ödenek aktarma talebi mecliste kabul edildi. Kararda, acil müdahale ekiplerinin nöbet mahalline onarım yapılması için ayrılan ödeneğin tamamının kullanılamayacağının öngörülmesi gerekçe gösterildi ve bu kalemden 1 milyon 100 bin TL'nin, afet ve acil durumlara ilişkin kapasitenin artırılmasına yönelik kademe bölgesi nöbet mahalli tadilatı için kullanılmasına karar verildi.

