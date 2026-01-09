Afyonkarahisar Polisi'nden Liselere Güvenli İnternet ve Trafik Eğitimi

Afyonkarahisar'da polis, Osmangazi Anadolu Lisesi'nde lise öğrencilerine meslek tanıtımı yapıp 112, trafik, güvenli internet, siber zorbalık ve KADES eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:33
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 15:33
Osmangazi Anadolu Lisesi'nde meslek tanıtımı ve bilinçlendirme

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, Osmangazi Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik kapsamlı bir eğitim çalışması gerçekleştirdi. Etkinlikte polisler, öğrencilere meslek tanıtımı yaparak teşkilatın görev ve sorumluluklarını anlattı.

Eğitim programında 112 Acil Müdahale Hattının etkin kullanımı, Trafik Kuralları, Güvenli İnternet Kullanımı ve Siber Zorbalık ile KADES Uygulamasının kullanımı gibi önemli başlıklar ele alındı. Öğrencilere hem bilgilendirici hem de uygulamalı içerikler sunuldu.

Polis ekipleri, düzenlenen çalışmayla gençlerin güvenlik, acil durum iletişimi ve dijital ortamdaki riskler konularında farkındalığını artırmayı hedefledi. Etkinliğin, lise öğrencilerinin bilinçlenmesine katkı sağlaması amaçlandı.

