İstanbul'da Polis Kalkanı Anne ve Bebeği Fırtınadan Korudu

İstanbul Adalet Sarayı çıkışında şiddetli rüzgâr ve yağmura karşı Çevik Kuvvet Polisi, kalkanıyla anne ve bebeğini korudu; görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:46
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:46
Çağlayan'da adliye çıkışında güvenlik müdahalesi

İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkan bir anne ve bebeği, dün etkili olan fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Şiddetli rüzgâr ve yağmur altında yürümekte güçlenen anneye, o sırada nöbet tutan Çevik Kuvvet Polisi müdahale etti.

Kent genelinde hissedilen fırtına, saatteki hızı 80 kilometreye ulaşınca çok sayıda çatı uçtu, ağaçlar devrildi ve araçlar zarar gördü. Bu koşullar altında Çağlayan'daki adliye çıkışında bebek arabasını süren anne rüzgârın etkisiyle ilerlemekte güçlük çekti.

Görüntülerde, polis memurunun kalkanlarıyla anne ve bebeğin etrafında koruyucu bir bariyer oluşturarak onları yağmur ve rüzgardan korumaya çalıştığı anlar yer alıyor. Polis müdahalesi, panik ve tehlike anında hızlı ve insani bir müdahale örneği olarak kayda geçti.

O anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede beğeni topladı; birçok kullanıcı, polisin refleksini takdir etti.

