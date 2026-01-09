Boğaz’da Fırtına Sonrası Balıkçılar Yeniden Denize Açıldı — Dronla Görüntülendi

İstanbul’daki fırtına sonrası birçok tekne batma tehlikesi atlatırken, hava düzelince balıkçılar gün doğumuyla Boğaz’a açıldı; anlar dronla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:48
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:48
Boğaz’da fırtına sonrası balıkçılar yeniden denize açıldı

İstanbul’da dün etkili olan şiddetli fırtına, deniz trafiğini ve balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle birçok tekne batma tehlikesi atlatırken, liman çevresi ve deniz kenarındaki teknelerde olumsuz görüntüler oluştu.

Gün doğumuyla birlikte yeniden hareketlilik

Havanın düzelmesiyle birlikte, onlarca balıkçı teknesi yeniden ağlarını atmak üzere gün doğumuyla Boğaz’a açıldı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan bu hareketlilik, izleyenlere adeta bir görsel şölen sundu.

Dron kamerasından çarpıcı kareler

Boğaz çevresindeki balıkçı tekneleri, kurtarma ve açılma anları dron kamerasıyla havadan görüntülendi; kaydedilen görüntüler bölgedeki dönüşümü gözler önüne serdi.

(VK-RU)

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

