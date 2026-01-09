Boğaz’da Fırtına Sonrası Balıkçılar Yeniden Denize Açıldı — Dronla Görüntülendi

Boğaz’da fırtına sonrası balıkçılar yeniden denize açıldı
İstanbul’da dün etkili olan şiddetli fırtına, deniz trafiğini ve balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkiledi.
Fırtına nedeniyle birçok tekne batma tehlikesi atlatırken, liman çevresi ve deniz kenarındaki teknelerde olumsuz görüntüler oluştu.
Gün doğumuyla birlikte yeniden hareketlilik
Havanın düzelmesiyle birlikte, onlarca balıkçı teknesi yeniden ağlarını atmak üzere gün doğumuyla Boğaz’a açıldı.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan bu hareketlilik, izleyenlere adeta bir görsel şölen sundu.
Dron kamerasından çarpıcı kareler
Boğaz çevresindeki balıkçı tekneleri, kurtarma ve açılma anları dron kamerasıyla havadan görüntülendi; kaydedilen görüntüler bölgedeki dönüşümü gözler önüne serdi.
