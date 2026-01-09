Burtom Sağlık Grubu'ndan Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilir Sağlık Vizyonu

Bursa’da 1994 yılında bir tanı merkezi olarak kurulan ve bugün Türkiye’nin 15 ilinde kapsamlı bir sağlık ekosistemine dönüşen Burtom Sağlık Grubu, teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarıyla alanının öncüsü olmaya devam ediyor.

Dijital dönüşüm ve stratejik büyüme

Sağlık sektöründeki 32. yılını, tanı ve tedavi süreçlerini geliştiren dijital dönüşüm ve altyapı yatırımlarıyla taçlandıran Burtom Sağlık Grubu, 2026 yılından itibaren büyüme stratejisini "verimlilik esaslı genişleme" olarak belirledi. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erol Kılıç, yatırımların yalnızca fiziksel kapasiteyi artırmakla kalmayıp klinik karar süreçlerine doğrudan katkı sağlayacak ileri teknoloji entegrasyonuna odaklandığını vurguladı.

Dr. Kılıç, Burtom’un başarısının temelinde "tanı odaklılık" prensibinin bulunduğunu belirterek şunları söyledi: "Burtom’un hikâyesi 32 yıl önce doğru tanıyı, doğru zamanda sunma vizyonuyla başladı. Bugün 850 kişilik büyük bir kadroya ulaşsak da ’tıbbi görüntüleme’ bizim hâlâ ana damarımızdır. Yatırımlarımızda sadece bina kapasitemizi artırmayı değil, klinik karar süreçlerine doğrudan katkı sağlayacak ileri teknoloji entegrasyonunu daha da geliştirmeyi hedefliyoruz".

Yapay zekâ destekli radyoloji

Merkezlerinde uygulanan yapay zekâ çözümleri, tanı süreçlerinde somut faydalar sağlıyor. Dr. Kılıç bu kazanımları üç ana başlıkta topladı:

1. YZ algoritmaları, geleneksel yöntemlerle gözden kaçabilecek en küçük patolojileri ve lezyonları tespit ederek özellikle felç ve dejeneratif hastalıkların teşhisini kolaylaştırıyor; radyologlara adeta "ikinci bir göz" desteği sunuyor.

2. Yapay zekâ destekli 3 Tesla MR cihazları, tarama sürelerini yüzde 70'e varan oranlarda kısaltıyor; bu, kapalı alan korkusu olan hastalar, yaşlılar ve çocuklar için önemli bir rahatlama sağlıyor.

3. Bilgisayarlı Tomografi (BT) çekimlerinde radyasyon dozu yapay zekâ tarafından otomatik olarak optimize ediliyor; daha az kontrast madde kullanımıyla böbrek hastaları için riskler minimize ediliyor.

Dr. Kılıç ayrıca, hastaneye gelemeyen hastalar için sundukları evde sağlık hizmetlerinin kapsamını genişlettiklerini; taşınabilir dijital röntgen, EKG ve ultrason cihazlarıyla klinik kalitesinde hizmeti hastanın yatağına kadar götürdüklerini vurguladı.

Onkolojide milimetrik hassasiyet

Kanser tedavisinde doğru evreleme ve kişiselleştirilmiş yaklaşımın kritik olduğunu belirten Dr. Kılıç, onkoloji birimlerindeki teknolojik kapasiteyi öne çıkardı. Nükleer tıp birimlerindeki PET/CT sistemleri tedavi yanıtının takibinde büyük avantaj sağlarken, bu süreç 7 milyon dolarlık yatırımla devreye alınan Tomoterapi cihazıyla güçlendiriliyor.

Tomoterapi, BT tabanlı görüntüleme ile yoğunluk ayarlı radyoterapiyi (IMRT) tek platformda birleştiriyor; cihaz 360 derece dönerek ışınlama yaparken tümörü milimetrik olarak hedefliyor. Bu sayede sağlıklı dokular korunuyor, yan etkiler azalıyor ve özellikle baş-boyun, beyin ve çocukluk çağı tümörlerinde klinik başarı artıyor.

Yüzde 100 yeşil enerji ile doğa dostu sağlık

Burtom’un sürdürülebilirlik vizyonu, tıbbi cihaz yatırımlarının ötesine geçiyor. İnegöl’de hayata geçirilen Güneş Enerji Santrali (GES), grubun toplam elektrik ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılıyor. Yeni nesil PET-CT yatırımının enerji ve hasta konforu katkısına dikkat çeken Dr. Kılıç, cihazın daha az radyasyon ve daha kısa çekim süresiyle hem hastaya konfor sağladığını hem de yıllık 7 MWH enerji tasarrufu yaptığını belirtti: "Bizim için sağlık hizmeti, sadece bugünü değil, gelecek nesillerin yaşam alanını da korumayı kapsayan bir bütündür".

Gelecek odağı: uzmanlaşma ve yeni servis alanları

Dr. Kılıç, Burtom’u sadece bir hizmet sağlayıcı değil, uluslararası standartlarda bir sağlık ekosistemi haline getirme hedefini açıkladı. Önümüzdeki 10 yıllık dönemde sağlık turizmi, geriatri, longevity ve bütüncül tıp alanlarına odaklanacaklarını, Bursa’nın termal kaynaklarını modern tıpla birleştirerek dünya pazarına açmayı planladıklarını söyledi. Ayrıca büyümenin nicelikten çok niteliğe, yani spesifik alanlarda uzmanlaşmış nitelikli sağlık profesyonellerinin kadroya katılmasına dayanacağını belirtti: "Sayısal büyümeden ziyade, spesifik alanlarda uzmanlaşmış nitelikli sağlık profesyonellerini bünyemize katarak değer sağlamaya devam edeceğiz".

