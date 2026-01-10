BUDO 8 Seferi İptal Etti: 10 Ocak 2026 Mudanya-Kabataş-Armutlu Hatları

BUDO 8 Seferi İptal Etti
Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerini işleten BUDO, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İptaller, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Mudanya, Kabataş ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsıyor.
İptal edilen seferler
08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
Yetkililer, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşların sefer saatleriyle ilgili güncel duyuruları takip etmeleri ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.
BUDO'NUN 8 SEFERİ DAHA OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ