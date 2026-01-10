BUDO 8 Seferi İptal Etti: 10 Ocak 2026 Mudanya-Kabataş-Armutlu Hatları

BUDO, olumsuz hava şartları nedeniyle 10 Ocak 2026'de Mudanya, Kabataş ve Armutlu hatlarında 8 seferi iptal etti; yolcuların duyuruları takip etmesi istendi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 00:30
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 00:30
Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerini işleten BUDO, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İptaller, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Mudanya, Kabataş ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsıyor.

İptal edilen seferler

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Yetkililer, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşların sefer saatleriyle ilgili güncel duyuruları takip etmeleri ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

