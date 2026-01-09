Şişli'de Semt Pazarlarında Fahiş Fiyat Denetimi

Şişli Belediyesi, asgari ücret artışını fırsata çeviren haksız fiyatlara karşı semt pazarlarında fiyat etiketi, terazi ve hijyen denetimlerini yoğunlaştırdı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:40
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:40
Şişli Belediyesi, asgari ücret artışını fırsata çevirerek haksız fiyat artışı yapılmasının önüne geçmek amacıyla semt pazarlarındaki denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, fiyat etiketlerinden terazilere, hijyen kurallarından pazar düzenine kadar kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

Denetimin Kapsamı ve Uygulamalar

Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda alışveriş yapabilmesi için denetimlerini yeni yılda da aralıksız sürdürdü. Ekipler, yaygın denetim programı kapsamında semt pazarlarındaki ürünlerin etiket uygunluğunu ve fiyatları tek tek inceledi. Tartı aletlerinin doğru ve ayarlı çalışıp çalışmadığı kontrol edildi; terazilerin alışveriş yapanların rahatlıkla görebileceği şekilde konumlandırılması konusunda pazarcı esnafına uyarılarda bulunuldu.

Hijyen kontrollerinde ürünlerin temizliği ve satış şartları denetlendi. Ayrıca tezgâh ve ürünlerin belirlenen alanların dışına taşmaması gerektiği hatırlatıldı; yaya geçişlerini engelleyen ve işgale neden olan unsurlara müdahale edildi.

Pazar Giriş ve Çıkışlarında Kontrol Terazileri

Pazar giriş ve çıkış noktalarına yerleştirilen kontrol terazileri sayesinde vatandaşlar, satın aldıkları ürünlerin kilosunu yeniden tartarak kontrol etme imkânı buldu. Ekipler, bu uygulamanın şeffaflığı artırdığını ve tüketici haklarının korunmasına katkı sağladığını belirtti.

Esnaf ve Vatandaşlara Yönelik Bilgilendirme

Denetimler sırasında pazarcı esnafına mevzuat ve düzenlemeler hakkında bilgilendirme yapıldı, vatandaşların güvenli alışveriş yapması için gerekli uyarılar iletildi. Şişli Belediyesi yetkilileri, asgari ücret artışını fırsata çeviren haksız fiyat artışlarının önüne geçmeye devam edeceklerini vurguladı.

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

