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Afyonkarahisar Restoran Yangınında Hayatını Kaybeden İşçi Defnedildi

Afyonkarahisar'da bir restoranda çıkan yangında hayatını kaybeden temizlik işçisinin cenazesi, dualarla toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 12:42
Afyonkarahisar Restoran Yangınında Hayatını Kaybeden İşçi Defnedildi

Afyonkarahisar'daki Üzücü Yangın Olayı

Afyonkarahisar'da bir restoranda çıkan yangın sonucunda hayatını kaybeden temizlik işçisi Hanım Çakır'ın cenazesi, taziye kabul edilmek üzere ailesinin yaşadığı evin önüne getirildi. Çakır ailesi, burada sevenlerinden başsağlığı mesajlarını kabul etti.

Cenaze Töreni ve Defin İşlemleri

Cenaze, daha sonra Salar belde mezarlığına götürüldü. Burada, İl Müftüsü Lütfu İmamoğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yangının meydana geldiği restoranda, AFAD ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Muhtar Demirci, yangın esnasında restoranın balkon kısmındaki sobadan başladığına dikkat çekerek, "Yangın sobanın yanında başladı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Her şey birkaç dakikada yaşandı," şeklinde konuştu.

Yangın, Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün gerçekleşti ve bu trajik olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Demirci, yangın sırasında yaklaşık 200 öğretmen ve ailelerinin restoranda bulunduğunu belirtti ve büyük bir felaketten dönüldüğünü vurguladı: "Allah hepimizi korudu. İnşallah, böyle felaketler bir daha yaşanmaz."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Afyonkarahisar'da bir restoranda çıkan yangında hayatını kaybeden temizlik işçisinin cenazesi...

Afyonkarahisar'da bir restoranda çıkan yangında hayatını kaybeden temizlik işçisinin cenazesi toprağa verildi. Hastanedeki işlemleri tamamlanan Hanım Çakır'ın cenazesi, merkeze bağlı Salar beldesi Fatih Mahallesi'ndeki yaşadığı evin önüne getirildi.

Afyonkarahisar'da bir restoranda çıkan yangında hayatını kaybeden temizlik işçisinin cenazesi...

Afyonkarahisar'da bir restoranda çıkan yangında hayatını kaybeden temizlik işçisinin cenazesi toprağa verildi. Hastanedeki işlemleri tamamlanan Hanım Çakır'ın cenazesi, merkeze bağlı Salar beldesi Fatih Mahallesi'ndeki yaşadığı evin önüne getirildi.

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