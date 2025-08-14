DOLAR
40,8 -0,16%
EURO
47,47 -0,22%
ALTIN
4.378,94 -0,09%
BITCOIN
4.807.195,06 0,09%

Afyonkarahisar Sinanpaşa'da Örtü Yangını Söndürüldü — 20 Hektar Zarar

Sinanpaşa Tınaztepe'deki örtü yangını, orman ve itfaiye ekipleri ile 2 helikopterin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü; yaklaşık 20 hektar zarar gördü.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 21:28
Afyonkarahisar Sinanpaşa'da Örtü Yangını Söndürüldü — 20 Hektar Zarar

Afyonkarahisar Sinanpaşa'da örtü yangını kontrol altına alındı

Olay yeri ve müdahale

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesindeki dağlık arazide, henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile birlikte 2 helikopter sevk edildi. Ekiplerin eşgüdümlü müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ağaçlık alanların da bulunduğu yaklaşık 20 hektarlik bölüm zarar gördü. Yetkililer yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Şanlıurfa'dan Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Panelvan Sürücüsüne Saldırı: Zanlı Y.D. Gözaltında
2
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!
3
Hatay Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Burdur'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 3'ü Çocuk 6 Yaralı
5
Tekirdağ Çorlu'da Silahla Yaralama: Şüpheli M.S. Tutuklandı
6
İspanya: İsrail'in 'E1' Yerleşim Planı Uluslararası Hukuk İhlali
7
Astoria Grande Samsun Limanı'na 994 Yolcuyla Demirledi

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Okul servis zammı kararı geldi: En düşük 1.750 TL açıklandı

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

Şanlıurfa'dan Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Desteği!

Meslek Liselerine Sağlanan Devlet Desteği Yüzde 35 Arttı! İşte Yeni Rakamlar

Evlenecek Gençlere Müjde: Trendyol’dan Dev Destek Kampanyası