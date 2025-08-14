Afyonkarahisar Sinanpaşa'da Örtü Yangını Söndürüldü — 20 Hektar Zarar

Afyonkarahisar Sinanpaşa'da örtü yangını kontrol altına alındı
Olay yeri ve müdahale
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesindeki dağlık arazide, henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile birlikte 2 helikopter sevk edildi. Ekiplerin eşgüdümlü müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında ağaçlık alanların da bulunduğu yaklaşık 20 hektarlik bölüm zarar gördü. Yetkililer yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.
