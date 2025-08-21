Afzal Khan'ın İstifası: İngiltere'de Rum Lobisine ve KKTC Ziyareti Tepkileri

İngiltere'de siyasetçiler ile Türk toplumunu temsil eden kuruluşlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret eden İngiltere'nin Türkiye Ticaret Elçisi ve İşçi Partisi Milletvekili Afzal Khan'ın görevinden istifaya zorlanmasına ve KKTC karşıtı Rum lobisinin faaliyetlerine tepki gösterdi.

İngiltere Türk Federasyonu (BTA): Endişe ve Suçlama

İngiltere Türk Federasyonu (BTA), İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'e yazdığı mektupta, Afzal Khan'ın istifaya zorlanmasından "derin endişe" duyduğunu bildirdi. Federasyon, bu kararın haksız ve ayrımcı olduğunu vurgulayarak, "Bu üzücü karar, ifade özgürlüğünü zedelemekte, parlamentonun bağımsızlığını zayıflatmakta ve İngiltere'de yaşayan 300 bin Kıbrıslı Türk'e görüşlerinin önemi olmadığına dair yanlış mesaj vermektedir." ifadelerini kullandı.

BTA mektubunda ayrıca İngiltere'deki Kıbrıs Rum lobisinin son dönemdeki faaliyetlerine dikkat çekilerek, söz konusu lobinin 23 Temmuz 2025'te imzalanan Türkiye-İngiltere Mutabakat Anlaşmasını ve özellikle Eurofighter Typhoon uçaklarının satışını engellemeye çalıştığı ileri sürüldü. Mektupta, "İngiltere ile Türkiye arasındaki işbirliğini engelleme çabaları, stratejik savunma çıkarlarını tehlikeye atmakla kalmayıp, İngiliz-Türk ilişkilerine zarar vermeyi amaçlayan organize bir lobi faaliyetinin varlığını da ortaya koymaktadır." değerlendirmesine yer verildi.

Parlamenter Tepkiler: Wilson ve Lord Northbrook

DUP Milletvekili Sammy Wilson karar sonrası yaptığı açıklamada, "Afzal Khan'ın istifası son derece haksız ve adaletsizdir. Hiçbir milletvekili Kıbrıslı Türklerle temas kurduğu ve onların endişelerini dinlediği için cezalandırılmamalı." dedi. Wilson, Khan'ın haksız şekilde dışlandığını, eleştiride bulunanların kendilerinin de Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret ettiklerini belirterek bu tutumun ikiyüzlülük olduğunu savundu.

Lordlar Kamarası üyesi ve KKTC'ye ilişkin Karma Parlamento Grubu (APPG) Başkan Yardımcısı Lord Northbrook da yazılı açıklamada, Afzal Khan'ın ziyaretinin kişisel nitelikte olduğunu, diyalog ve anlayışı teşvik etmeyi amaçladığını belirterek bu ziyaretin hasmane karşılanmasının üzücü olduğunu kaydetti. Northbrook, parlamenterlerin toplumlarla serbestçe etkileşim kurma hakkının korunması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Kuruluşlarının Çağrıları

İngiltere merkezli Kuzey Kıbrıs için Özgürlük ve Adalet Kampanyası ve Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA) İngiltere Dışişleri Bakanı ile diğer yetkililere mektuplar göndererek Rum lobisinin rolüne dikkat çekti. Mektuplarda, Rum lobisinin eylemlerinin parlamentonun bağımsızlığını zedelediği, İngiltere'nin Kıbrıs adasındaki tarafsızlığını ve iki toplumlu dengeli politikalarını olumsuz etkilediği savunuldu.

CTCA ayrıca İngiltere hükümetine, Rum lobisinin baskılarına boyun eğmeme çağrısı yaparak, Kıbrıs Türklerinin de Rumlar kadar uluslararası temas hakkına sahip olduğunu belirtti. Öne çıkan ifadelerden biri de, Afzal Khan'ın ziyaretinin adadaki iki egemen toplum arasında diyalog açısından olumlu bir adım olduğuna dair değerlendirmeydi.

Olayın Arka Planı: Mutabakat ve Savunma İşbirliği Endişesi

Mektuplarda ayrıca, Rum lobisinin Türkiye-İngiltere arasında imzalanan "Eurofighter" mutabakat zaptına yönelik lobi faaliyetleri hatırlatıldı. BTA, bu tür lobi faaliyetlerinin İngiltere ile Türkiye arasındaki savunma ve ticaret işbirliğini zayıflatma amacına hizmet ettiğini belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Khan'ın istifaya zorlanmasına ilişkin, "Bir milletvekilinin, Kıbrıs Türk halkının seçilmiş Cumhurbaşkanı ile görüşme iradesi gösterdiği için baskı ve tehditle görevinden ayrılmaya zorlanması, demokrasiye vurulmuş kara bir lekedir." ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, İngiltere'de Afzal Khan'ın KKTC ziyareti sonrası istifaya zorlanması, siyasetçi ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekti. Tepkiler, ifade özgürlüğü, parlamentonun bağımsızlığı ve iki toplumlu ilişkilere dair endişeleri odak noktasına aldı; özellikle Rum lobisinin rolü ve Eurofighter mutabakatı çevresinde tartışmalar sürüyor.