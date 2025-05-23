Ağıralioğlu Gümüşhane'de Vatandaşlarla Buluştu

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Gümüşhane'de düzenlenen "Halk Buluşmaları" programında vatandaşlarla bir araya geldi. Ağıralioğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, birçok defa ziyaret ettiği Gümüşhane'de yeniden olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ağıralioğlu, parti yönetimini 6 ayda oluşturarak seçime hazır olduklarını belirtirken, "Partimiz milletimizin sorunlarını çözecek, adaleti hızlandıracak, eğitimi ve üretimi planlayacaktır. Tarım ve hayvancılığı ayağa kaldıracaktır," ifadelerini kullandı.

Etkinlik sırasında partiye katılanlar ile samimi bir şekilde sohbet eden Ağıralioğlu, partisinin İl Başkanlığı'nın açılışını da gerçekleştirdi. Bu ziyareti sırasında yöneticilerle fikir alışverişinde bulundu ve Gümüşhane'nin geleceği için hedeflerini aktardı.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Gümüşhane'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Gümüşhane'de vatandaşlarla bir araya geldi.