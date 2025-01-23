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AGİT Dönem Başkanı Valtonen: 'Rusya'nın Hesap Vermesinde AGİT'in Rolü Kritik'

AGİT Dönem Başkanı Elina Valtonen, Rusya'nın insan hakları ihlalleri nedeniyle hesap vermesinde AGİT'in önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:27
AGİT Dönem Başkanı Valtonen: 'Rusya'nın Hesap Vermesinde AGİT'in Rolü Kritik'

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Ukrayna'da yaklaşık üç yıldır devam eden savaşta Rusya'nın işlediği insan hakları ihlalleri nedeniyle hesap vermesine AGİT'in önemli bir rol oynadığını belirtti.

Valtonen, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen AGİT toplantısında, Finlandiya'nın dönem başkanlığı süresince önceliklerinin neler olduğunu kamuoyu ile paylaştı.

Toplantı öncesinde, Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden 79 Türk vatandaşı için başsağlığı dileyen Valtonen, Helsinki Nihai Senedi'nin üzerinden 50 yıl geçtiğini hatırlatarak, bu belgede yer alan maddelerin hala önemini koruduğunu vurguladı. Valtonen, Helsinki Nihai Senedi'nin en temel unsurlarının ülkelerin sorunlarını diplomasi kanalıyla çözmesi ve savaşa başvurmaması olduğunu ifade etti.

Valtonen, Rusya'nın bu ilkeleri ihlal ettiğini söyleyerek, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğinin AGİT'in çalışmalarında merkezi bir noktada yer aldığını kaydetti.

Görevine başlar başlamaz Ukrayna ve Moldovya'yı ziyaret ettiğini anımsatan Valtonen, bu ziyaretlerin, bu ülkelere olan desteklerinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Finlandiya'nın dönem başkanlığında kullanılacak olan 'Birlikte Direnç' sloganına da değinen Valtonen, bu bağlamda 'saygı, karşılık ve hazırlık' ifadelerinin bu yılki programın temelini oluşturacağını dile getirdi.

Ukrayna'yı desteklemenin öncelikli bir konu olduğunu belirten Valtonen, 'Rusya'nın savaş sürecinde işlediği insan hakları ihlalleri nedeniyle hesap vermesi için AGİT önemli bir role sahip.' ifadesini kullandı. Ayrıca, Rusya tarafından alıkonulan üç AGİT çalışanının derhal ve koşulsuz bir şekilde serbest bırakılması gerektiğine dikkat çekti.

Valtonen, bu yıl için en önemli hedeflerinden birinin AGİT'i geleceğe hazırlamak olduğunu, Finlandiya'nın AGİT'in çalışma kapasitesini güçlendirmek için çalışmalar yapacağını da sözlerine ekledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen toplantıda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen toplantıda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen (ortada), ülkesinin dönem başkanlığı süresince öncelediği hususları kamuoyuyla paylaştı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen toplantıda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen toplantıda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen (ortada), ülkesinin dönem başkanlığı süresince öncelediği hususları kamuoyuyla paylaştı.

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