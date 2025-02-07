Ağrı'da 13 Yıl Önce Şehit Olan Savcı İçin Mevlit Programı Düzenlendi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 13 yıl önce terör örgütü PKK'nın silahlı saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç için bir mevlit programı düzenlendi. Etkinlik, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilçedeki Merkez Camisi'nde gerçekleştirildi.

Mevlit, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı ve şehit savcı Hakan Kılıç için dua edildi. Programa katılanlar arasında Vali Mustafa Koç, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, Türk Kızılay Şube Başkanı Kemal Şahin ve çok sayıda cumhuriyet savcısı, hakim, adliye personeli ile ilçe protokolü ve vatandaşlar yer aldı.

Programın ardından, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi etkinliğe katılan herkese cami çıkışında ikramda bulundu. Mevlit programı, Doğubayazıt Adliyesi'ndeki Şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç köşesine karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç, 5 Şubat 2012'de alışverişe giderken çarşı merkezinde terör örgütü PKK tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, tedavi için nakledildiği Ankara'daki hastanede şehit olmuştu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 13 yıl önce terör örgütü PKK'nın silahlı saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç için ilçedeki Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu, dua edildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 13 yıl önce terör örgütü PKK'nın silahlı saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç için ilçedeki Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu, dua edildi.